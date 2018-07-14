Путин посетит церемонию закрытия и посмотрит финальный матч ЧМ-2018
Президент России Владимир Путин посетит церемонию закрытия чемпионата мира по футболу 2018 года и посмотрит финальный матч между сборными командами Франции и Хорватии, сообщает «РИА Новости».
«15 июля Владимир Путин посетит церемонию закрытия чемпионата мира по футболу 2018 и посмотрит финальный матч между сборными командами Франции и Хорватии, который пройдет на стадионе «Лужники», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
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Отмечается, что Путин также примет участие в награждении победителей мирового первенства.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию предпоследнего игрового дня мундиаля.
Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко посетит финальный матч чемпионата мира 2018 года в Москве.