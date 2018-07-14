Экс-тренер «Динамо» считает матч за третье место на ЧМ ненужным

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Экс-наставник московского «Динамо» Сергей Силкин в интервью «Газете.Ru» поделился мнением о возможной отмене матча за третье место на чемпионатах мира по футболу.

«Может быть, действительно стоит отменить. Обе сборные проиграли.

Думаю, третье и четвертое место — разницы никакой. Смысл этой игры?

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Результат ни на что не влияет», — сказал Силкин.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию предпоследнего игрового дня мундиаля.

Ранее эрмитажный кот Ахилл предсказал победу сборной Бельгии над командой Англии в матче за третье место чемпионата мира по футболу — 2018.