Сорокин: ни одного инцидента на стадионах не было зафиксировано на ЧМ-2018
На стадионах чемпионата мира 2018 года не было зафиксировано ни одного инцидента во время проведения матчей, сообщает ТАСС.
«Пока не было зафиксировано ни одного инцидента на стадионах», — заявил генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин во время телемоста с городами, принимавшими матчи турнира.
Также Сорокин подчеркнул, что множество футбольных специалистов отметили дружелюбие сотрудников безопасности на мировом первенстве по футболу в России.
«Такого мы никогда не видели, что вы с ними сделали?» — говорят они. Мы справились спокойно, дружелюбно и вежливо. Хороший результат», — добавил функционер.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию предпоследнего игрового дня мундиаля.
Ранее председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович заявил о том, что чемпионат мира по футболу 2018 года показал открытость и дружелюбие России.