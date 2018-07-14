Сорокин: ни одного инцидента на стадионах не было зафиксировано на ЧМ-2018

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На стадионах чемпионата мира 2018 года не было зафиксировано ни одного инцидента во время проведения матчей, сообщает ТАСС.

«Пока не было зафиксировано ни одного инцидента на стадионах», — заявил генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин во время телемоста с городами, принимавшими матчи турнира.

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Также Сорокин подчеркнул, что множество футбольных специалистов отметили дружелюбие сотрудников безопасности на мировом первенстве по футболу в России.

«Такого мы никогда не видели, что вы с ними сделали?» — говорят они. Мы справились спокойно, дружелюбно и вежливо. Хороший результат», — добавил функционер.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию предпоследнего игрового дня мундиаля.

Ранее председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович заявил о том, что чемпионат мира по футболу 2018 года показал открытость и дружелюбие России.