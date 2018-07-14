Ракитич: Модрич должен получить «Золотой мяч», если мы победим на ЧМ-2018

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Полузащитник сборной Хорватии и каталонской «Барселоны» считает, что его партнер по национальной команде Лука Модрич должен получить «Золотой мяч», если хорваты смогут стать чемпионами мира по футболу, передает «Советский спорт».

«Я уверен, что наш капитан Модрич заслуживает получить «Золотой мяч», и надеюсь, что жюри выскажется в его пользу. Все, что нам необходимо, — это одержать победу в воскресенье. Если мы выиграем, Модрич наверняка станет обладателем награды», — цитирует Ракитича официальный сайт Международной федерации футбола (ФИФА).

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