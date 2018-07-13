Футболист сборной России стал самым обыгрываемым на ЧМ-2018

<img src="//img.gazeta.ru/files3/575/11813575/RTX6A0EM-pic905-895x505-36038.jpg">

Полузащитника сборной России Романа Зобнина обыграли «один в один» 14 раз на чемпионате мира 2018 года, сообщает «Советский спорт».

Как отмечает WhoScored, это худший показатель среди всех игроков турнира.

По статистике Международной федерации футбола, Зобнин стал лучшим на турнире по совершенным отборам (34) и общей дистанции бега за пять матчей (62).

Реклама

На счету защитников сборной России 259 оборонительных действий, что является лучшим показателем среди всех национальных команд.

Чемпионат мира 2018 года проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий дня.