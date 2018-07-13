Дрогба: Россия разрушила все стереотипные мнения во время ЧМ-2018

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Бывший нападающий лондонского «Челси» и сборной Кот-д'Ивуара Дидье Дрогба высказал мнение, что Россия разрушила все стереотипные мнения во время чемпионата мира по футболу, передает ТАСС.

«Хотелось бы поздравить Россию с успешной организацией чемпионата мира по футболу. Здесь все великолепно — начиная от безопасности и заканчивая атмосферой на матчах. Можно с уверенностью сказать, что мировое первенство в России является лучшим в истории», — сказал Дрогба.

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Также Дрогба заявил, что Россия прекрасно справилась со своей задачей и развеяла мрачные мифы о стране.

«Когда крупный турнир для многих проходит в совершенно незнакомой стране, то естественно могут появиться какие-то определенные стереотипы. Чемпионат мира доказал, что все подобные стереотипы являются не больше, чем предрассудками. В России все прекрасно организовано, она доказала, что здесь все отлично, полностью разрушив все скептические мнения о стране», — добавил ивуариец.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий дня.

Ранее Станислав Черчесов прокомментировал выступление сборной России на ЧМ-2018.