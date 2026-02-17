Птичий грипп «дошел» до пингвинов на отдаленном острове у Австралии

Птичий грипп H5N1 был впервые выявлен у пингвинов Адели на острове Херд — одном из самых удаленных владений Австралии в южной части Индийского океана. Об этом сообщило федеральное правительство страны. Экспертов цитирует издание The Guardian.

Позднее вирус также обнаружили у морских котиков и папуанских пингвинов. Наличие инфекции подтвердили лабораторные анализы образцов, собранных во время экспедиции Австралийской антарктической программы. Речь идет о высокопатогенном штамме H5N1, который в последние годы распространился по разным регионам мира и вызвал массовую гибель диких птиц и морских млекопитающих.

Это уже не первый случай выявления вируса на острове. В ноябре 2025 года тот же штамм зафиксировали у южных морских слонов. Таким образом, за несколько месяцев инфекция была подтверждена у разных видов животных, обитающих в этом районе.

Остров Херд имеет особое значение для сохранения биоразнообразия. Это крупный район служит местом размножения и линьки морских птиц и ластоногих. Изолированность территории долгое время считалась естественным барьером от заноса опасных инфекций, однако появление H5N1 свидетельствует о том, что вирус достиг даже наиболее труднодоступных экосистем Южного океана.

По оценкам специалистов, распространение инфекции может привести к серьезным потерям среди колоний птиц, особенно если вирус начнет активно передаваться в период размножения. Наибольшую тревогу вызывает риск для видов с ограниченным ареалом обитания.

Ученые природоохранной организации BirdLife Australia охарактеризовали ситуацию как «очень тревожную», отметив, что вспышка может иметь долгосрочные последствия для экосистем региона.

Австралийские власти подчеркивают, что на материковой части страны случаев H5N1 по-прежнему не зарегистрировано. Однако службы биобезопасности усилили мониторинг и продолжают подготовку к возможному появлению вируса на континенте. Эксперты не исключают дальнейшего распространения инфекции по субантарктическим островам и к побережью Австралии и Новой Зеландии.

Ранее в Антарктиде произошла массовая гибель птиц из-за вируса H5N1.