Стал известен состав украинской делегации в Женеве

Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров в своем Telegram-канале опубликовал фотографии посвященных урегулированию украинского конфликта переговоров в Женеве.

Украинскую делегацию на переговорах возглавит глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов. В состав делегации также вошли заместитель Буданова Сергей Кислица, сам Умеров, начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов, глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия и замначальника главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий, следует из опубликованных Умеровым в Telegram-канале фотографий переговоров в Женеве.

Напомним, что 17-18 февраля в Женеве пройдут переговоры между Россией, США и Украиной, посвященные поиску путей урегулирования ситуации на Украине.

До этого Умеров сообщил, что приоритетными темами для обсуждения на переговорах в Женеве являются вопросы безопасности и гуманитарная сфера. В своем сообщении Умеров подчеркнул конструктивный и сосредоточенный подход к переговорам, отметив, что их цель — добиться решений, которые могут способствовать достижению прочного мира.

Ранее стало известно о разногласиях в украинской делегации.