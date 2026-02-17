Из-под завалов здания военной полиции в Ленобласти спасли человека

112: из-под завалов здания в Ленобласти спасен один человек

В Ленинградской области из-под завалов рухнувшего здания военной полиции спасли одного человека. Об этом пишет Telegram-канал 112.

«Пострадавшего осмотрели на месте, с ним все в порядке», — говорится в посте.

Как сообщали ранее СМИ, в результате взрыва в здании не выжили три человека. Официального подтверждения этих данных на момент публикации нет.

Как писал Telegram-канал 78, на месте находятся подразделения МЧС и Леноблпожспас. Причины инцидента устанавливаются.

Инцидент произошел во вторник, 17 февраля в Сертолово Всеволожского района. Что именно стало причиной взрыва, не уточняется. Изначально сообщалось, что не выжили двое. На данный момент на месте работают сотрудники экстренных служб, которым предстоит в том числе и выяснить обстоятельства произошедшего.

