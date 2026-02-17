Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Супруги обнаружили в купленном диване спрятавшегося кота прежнего владельца

Mirror: супруги в США купили подержанный диван и нашли внутри кота
Moomusician/Shutterstock/FOTODOM

В США семья супруги обнаружили в купленном диване спрятавшегося кота прежнего владельца, пишет Mirror.

По словам Саманты Хардин, она и ее муж купили диван у коллеги супруга, который решил продать мебель из-за того, что она не вписалась в интерьер квартиры. После доставки дивана домой женщина заметила, что их собаки проявляют к мебели повышенный интерес, однако сначала списала это на запах кошки, жившей у прежнего владельца.

Позже хозяйка услышала слабый звон, напоминающий колокольчик. Звук был едва различим и прекращался каждый раз, когда она начинала говорить вслух. После более чем часа повторяющихся шумов женщина решила осмотреть мебель. Перевернув диван, супруги услышали глухой стук и обнаружили, что внутри основания спрятался кот по кличке Чито — питомец прежнего владельца.

Источником звука оказался колокольчик на ошейнике. По словам Саманты, пара потратила около двух часов, пытаясь аккуратно выманить испуганное животное с помощью ласковых слов и лакомств. Когда это не помогло, им пришлось вырезать отверстие в нижней панели дивана, чтобы добраться до питомца.

С хозяином Чито связались сразу же, однако из-за позднего времени суток воссоединение произошло только на следующее утро.

Ранее беременная женщина спасла своего кота от четырехметрового питона.
 
Теперь вы знаете
Сколько блинов можно купить на вашу зарплату. Индекс блина – 2026
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!