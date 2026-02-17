В США семья супруги обнаружили в купленном диване спрятавшегося кота прежнего владельца, пишет Mirror.

По словам Саманты Хардин, она и ее муж купили диван у коллеги супруга, который решил продать мебель из-за того, что она не вписалась в интерьер квартиры. После доставки дивана домой женщина заметила, что их собаки проявляют к мебели повышенный интерес, однако сначала списала это на запах кошки, жившей у прежнего владельца.

Позже хозяйка услышала слабый звон, напоминающий колокольчик. Звук был едва различим и прекращался каждый раз, когда она начинала говорить вслух. После более чем часа повторяющихся шумов женщина решила осмотреть мебель. Перевернув диван, супруги услышали глухой стук и обнаружили, что внутри основания спрятался кот по кличке Чито — питомец прежнего владельца.

Источником звука оказался колокольчик на ошейнике. По словам Саманты, пара потратила около двух часов, пытаясь аккуратно выманить испуганное животное с помощью ласковых слов и лакомств. Когда это не помогло, им пришлось вырезать отверстие в нижней панели дивана, чтобы добраться до питомца.

С хозяином Чито связались сразу же, однако из-за позднего времени суток воссоединение произошло только на следующее утро.

Ранее беременная женщина спасла своего кота от четырехметрового питона.