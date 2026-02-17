Размер шрифта
Лукашенко призвал белорусскую «элиту» искать пути восстановления экономики

Лукашенко заявил, что экономика Белоруссии находится под серьезнейшим прессом
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко охарактеризовал текущую экономическую ситуацию в стране как «непростую», отметив значительное давление, оказываемое на нее. Слова главы государства цитирует Telegram-канал «Пул первого», связанный с его пресс-службой.

«Огромный прессинг ощущается как с восточного, так и с западного направлений. Речь идет об экономике, хотя, как известно, политика, по определению классиков, является концентрированным выражением экономики», — заявил Лукашенко по итогам работы правительства за 2025 год.

Президент подчеркнул, что легких решений ожидать не стоит.

«Именно поэтому мы и считаемся элитой. Наша задача — находить пути решения в любых обстоятельствах и демонстрировать конкретные результаты», — заключил он.

Кроме того, Лукашенко дал распоряжение правительству усилить контроль за ценообразованием на продовольственные товары на внутреннем рынке и обеспечить их справедливое формирование.

Ранее в белорусских магазинах увеличили минимальный размер картошки.
 
