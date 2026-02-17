Умеров рассказал, какие вопросы стоят на повестке дня переговоров в Женеве

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров заявил, что вопросы безопасности и гуманитарные вопросы стоят на повестке дня переговоров в Женеве. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Работаем конструктивно, сосредоточенно и без лишних ожиданий. Наша задача — максимально продвинуть те решения, которые могут приблизить устойчивый мир», — написал Умеров.

Третий раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине стартовал в Женеве 17 февраля. Предыдущие два раза РФ, США и Украина встречались в ОАЭ. Встреча проходит в отеле InterContinental. До этого в МИД Швейцарии сообщали, что переговоры пройдут в закрытом для СМИ формате.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснял, что выбор швейцарского города в качестве площадки для нового раунда переговоров обусловлен соображениями целесообразности и удобства для всех участников.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, на встрече будет обсуждаться территориальный вопрос, который на данный момент является самым проблемным.

Ранее стало известно время начала переговоров по Украине в Женеве.