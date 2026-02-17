Размер шрифта
Бизнес

Компания Warner Bros. назначила голосование по слиянию с Netflix

Warner Bros. возобновит переговоры о возможном слиянии с Paramount Skydance
ImagePressAgency/Global Look Press

Американский медиаконцерн Warner Bros. Discovery (WBD) решил временно возобновить переговоры о слиянии с компанией Paramount Skydance (PS). Об этом сообщается на сайте WBD.

В публикации отмечается, что переговоры должны продлиться около недели и завершатся 23 февраля. Данное решение было принято после того, как Paramount Skydance выразила готовность повысить предлагаемую ею цену за акции WBD, это не окончательное предложение.

Представители медиаконцерна рассчитывают за неделю прояснить позицию PS, а также узнать окончательное предложение.

Также совет директоров WBD порекомендовал акционерам одобрить частичное слияние со стриминговым сервисом Netflix. По этому вопросу на 20 марта назначено голосование акционеров Warner Bros. Discovery.

11 февраля сообщалось, что Paramount Skydance усилила свое предложение по покупке Warner Bros. Discovery, добавив ряд финансовых стимулов для акционеров.

Сейчас и Netflix, и Paramount заинтересованы в активах Warner Bros, потому что в результате они получат компанию, чья рыночная капитализация — примерно $69 млрд. Они также получат популярные франшизы («Игра престолов», «Гарри Поттер», супергерои DC) и, в целом, обширную библиотеку контента.

Продажа активов Warner Bros. происходит на фоне структурных изменений в медиаиндустрии: сокращается аудитория кабельного телевидения, а выручка компании в третьем квартале упала на 23%. Если сделка с Netflix состоится, общее число подписчиков стриминговых сервисов под контролем Netflix достигнет 450 млн, что может вызвать вопросы у антимонопольных регуляторов.

Ранее Paramount подала в суд на Warner Bros.
 
