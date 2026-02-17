Размер шрифта
У известной ведущей украли чемодан с прахом дедушки

Радиоведущая Эдит Боуман сообщила, что у нее украли кольцо с прахом деда
Британская радиоведущая Эдит Боуман рассказала, что стала жертвой ограбления. Ее слова передает BBC.

Боуман рассказала, что у нее украли чемодан во время поездки на поезде из Лондона в Глостершир. По словам радиоведущей, в багаже находилось два кольца – одно ей подарил муж на годовщину свадьбы, а во втором был прах дедушки. Женщина призналась, что «совершенно опустошена» потерей.

Британская транспортная полиция начала расследование кражи чемодана с драгоценностями и изучила камеры видеонаблюдения. Позже сотрудникам правоохранительных органов удалось найти пропажу. Однако в чемодане не было колец.

В октябре 2025 неизвестные, одетые в рабочие формы, при помощи автоподъемника проникли в Лувр и за несколько минут похитили драгоценности из коллекции Наполеона на сумму около €88 млн, включая ожерелье, брошь и диадему. Корону императрицы Евгении, украшенную 1354 бриллиантами, злоумышленники уронили при побеге. Часть украденных в музее драгоценностей пытались продать через даркнет. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Лувре произошел потоп.
 
