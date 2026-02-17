Экс-главе минэнерго Украины грозит до 12 лет тюрьмы

Галущенко грозит до 12 лет тюрьмы по делу о финансовых махинациях

Бывшему министру энергетики и экс-главе Минюста Украины Герману Галущенко грозит до 12 лет тюремного заключения по делу о финансовых махинациях. Об этом сообщил Центр противодействия коррупции (ЦПК).

«Галущенко грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет с конфискацией имущества», — говорится в заявлении.

В ведомстве добавили, что супруга и дети Галущенко проживают за границей, а сам он после введения военного положения на Украине «58 раз выезжал за границу».

До этого пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Ольга Постолюк сообщила, что ведомство потребует в качестве меры пресечения для Германа Галущенко залог в размере $9,86 млн.

Бывшего министра энергетики Украины задержали в ночь на 15 февраля. Галущенко сняли с поезда, следовавшего из Киева в Варшаву.

16 февраля экс-министру предъявили обвинения в отмывании денег и участии в преступной организации в рамках дела Тимура Миндича, бывшего бизнес-партнера Владимира Зеленского. Следователи считают, что Галущенко помог группе Миндича вывести для последующего отмывания $112 млн компании «Энергоатом». За это экс-министр получил порядка $12 млн. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

