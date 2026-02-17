Стало известно, смогут ли Коростелев и Непряева выступить на международных стартах после ОИ

Лыжники Коростелев и Непряева выступят на этапе Кубка мира после Олимпиады

Российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева после Олимпийских игр — 2026 выступят на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция). Об этом в комментарии «Матч ТВ» рассказал тренер Егор Сорин, в группе которого работают спортсмены.

«Савелий и Дарья после Олимпиады останутся в Европе и будут выступать на этапе Кубка мира в Швеции», — заявил он.

Восьмой этап Кубка мира в Фалуне пройдет с 28 февраля по 1 марта.

Савелий Коростелев и Дарья Непряева стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях, а также в Олимпиаде 2026 года. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.

При этом оба пока не смогли завоевать медалей на зимних Олимпийских играх — 2026. Лучшим результатом остается четвертая позиция Коростелева в скиатлоне. Им предстоит принять участие в масс-старте: мужской старт состоится 21 февраля в 13:00 по московскому времени, а женский — 22 февраля в 12:00 мск.

Ранее в Норвегии были разочарованы результатом Коростелева на Олимпиаде.