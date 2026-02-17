Размер шрифта
Декретное пособие предложили платить до трех лет за счет налогов для богатых

Миронов: налоги для богатых позволят продлить срок декретных выплат до 3 лет
В России необходимо увеличить срок выплаты пособия по уходу за ребенком с нынешних полутора до трех лет. Средства на реализацию инициативы можно найти, если пересмотреть процентную ставку на доходы физлиц для богатых россиян – соответствующий законопроект на рассмотрение Госдумы внес глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов, передает 360.ru со ссылкой на документ.

Свою инициативу парламентарий объяснил ухудшением демографической ситуации и необходимостью срочно принять меры. В том числе важно добиться, чтобы минимальный размер пособия был не ниже прожиточного минимума на ребенка в регионе, подчеркнул он, напомнив, что сегодня выплачивается 11 тыс. рублей – эта сумма не может покрыть расходы даже на самые базовые потребности.

«Не у всех высокие зарплаты, не все отчисляют большие страховые взносы, — заявил Миронов. — Но люди стали родителями, воспитывают ребенка, государство обязано обеспечить ему хотя бы прожиточный минимум».

Финансировать реализацию инициативы, по мнению депутата, можно за счет повышения налогов на доходы физлиц до 35% для россиян, которые в год зарабатывают от 500 тыс. рублей.

До этого в Госдуме анонсировали повышение декретных выплат. По словам депутата Никиты Чаплина, с 2026 года планируется установление новой максимальной суммы выплат по беременности и родам на уровне 1,3 млн руб. По его словам, эта сумма позволит работающим матерям сосредоточиться на самом важном — рождении и воспитании ребенка, не испытывая чрезмерного беспокойства о финансовых вопросах.

Ранее декретный отпуск россиянок предложили включить в льготный стаж для досрочной пенсии.
 
