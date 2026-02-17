В Омске школьник ослеп на один глаз, повторив химический опыт из сети

В Омске 14-летний подросток частично потерял зрение после того, как попытался повторить химический эксперимент из соцсетей, мальчик получил ожоги глаз и лица. Об этом в Telegram-канале сообщил министр здравоохранения Омской области Дмитрий Маркелов.

Подросток обратился в клиническую офтальмологическую больницу имени Выходцева. Вместе с друзьями он нашел в интернете инструкцию к «удивительному опыту», собрал ингредиенты, но в реальности химическая реакция привела к выбросу едких веществ.

Несовершеннолетний получил щелочные ожоги глаз и лица и частично потерял зрение. Медики делают все возможное, чтобы восстановить школьнику зрение и предотвратить возможные осложнения.

До этого ребенок едва не лишился зрения из-за шипа от растения, воткнувшегося в глаз. 11-летний мальчик с другом играли во дворе дома в рыцарей, дети устроили шуточный бой на палках, после одного из ударов мальчик почувствовал, что в глаз попала соринка.

Ранее в Ижевске подросток едва не ослеп, столкнувшись с птицей.