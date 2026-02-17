Размер шрифта
Милонов о видео сына актрисы Васильевой с женой: «Шутки за 300»

Депутат Милонов посоветовал сыну актрисы Васильевой поучиться у Comedy Club
Виталий Милонов/VK

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал сына актрисы Татьяны Васильевой Филиппа научиться шутить. Его слова передает News.ru.

Таким образом Милонов прокомментировал ролик с пошлым юмором, который записал сын Васильевой своей жене.

«Шуточные видео подразумевают наличие юмора, смешных сценок. А контент Васильева — апогей безвкусицы, звенящая пошлость, шутки за 300. Отвратительная гадость», — заявил депутат.

По словам Милонова, подобного пошлого юмора нет в зоне СВО. Депутат заявил, что его сослуживцы считают такие шутки позорными. Он посоветовал сыну Васильевой воздержаться от выступлений и попросить совета, как вести публичную деятельность.

«Пусть запишется на какие-нибудь курсы к кому-то из резидентов Comedy Club. Комик Алексей Щербаков ему скажет, что шутка отвратительная», — рассказал политик.

В декабре внук актрисы Татьяны Васильевой Григорий отдал 360 тысяч рублей мошенникам. Подростка шантажировали «сотрудники ФСБ» и в течение недели созванивались с ним. Они запугали Григория тем, что родителям из-за его оплошности грозит уголовная ответственность.

Ранее Милонов признался, что ему больно за комика Сабурова.
 
