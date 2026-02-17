Хинштейн заявил о новом случае «варварского преступления» ВСУ в Курской области

Хинштейн: в Курской области при атаке дрона ВСУ на автомобиль погиб мужчина

В Курской области при атаке беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Варварские преступления нацистов продолжаются», — написал Хинштейн.

Инцидент произошел в селе Калиновка Хомутовского района. По словам губернатора, вражеский дрон атаковал гражданский автомобиль, в котором находился мужчина. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Хинштейн выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего.

Еще один удар БПЛА 17 февраля пришелся на автомобиль в селе Белица Беловского района. Водитель, к счастью, не пострадал, от госпитализации отказался, уточнил губернатор.

До этого в Пермском крае 17 февраля был зафиксирован прилет украинских беспилотников. По информации губернатора региона Дмитрия Махонина, никто не пострадал. Он добавил, что все профильные службы оповещены о случившемся, безопасности жителей края ничего не угрожает.

Ранее мэр Сочи сообщил об отражении массированной атаки БПЛА Украины.