Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Армия

Хинштейн заявил о новом случае «варварского преступления» ВСУ в Курской области

Хинштейн: в Курской области при атаке дрона ВСУ на автомобиль погиб мужчина
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В Курской области при атаке беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Варварские преступления нацистов продолжаются», — написал Хинштейн.

Инцидент произошел в селе Калиновка Хомутовского района. По словам губернатора, вражеский дрон атаковал гражданский автомобиль, в котором находился мужчина. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Хинштейн выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего.

Еще один удар БПЛА 17 февраля пришелся на автомобиль в селе Белица Беловского района. Водитель, к счастью, не пострадал, от госпитализации отказался, уточнил губернатор.

До этого в Пермском крае 17 февраля был зафиксирован прилет украинских беспилотников. По информации губернатора региона Дмитрия Махонина, никто не пострадал. Он добавил, что все профильные службы оповещены о случившемся, безопасности жителей края ничего не угрожает.

Ранее мэр Сочи сообщил об отражении массированной атаки БПЛА Украины.
 
Теперь вы знаете
Сколько блинов можно купить на вашу зарплату. Индекс блина – 2026
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!