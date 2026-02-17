Соседи забросали камнями бультерьера, который напал на семилетнюю девочку

В Великобритании собака искусала ребенка и женщину, пока хозяин был в душе

В Великобритании собака напала на ребенка и молодую женщину, сообщает People.

Стаффордширский бультерьер по кличке Менас, принадлежавший 55-летнему Ли Джонстону, напал на семилетнюю девочку, а затем на медсестру, оставив обеих с тяжелыми травмами.

Хозяин собаки оставил пса без присмотра в саду, пока принимал душ, в этот момент животное сбежало и набросилось на девочку, игравшую на улице. Инцидент произошел 29 мая 2025 года в небольшом британском городе Керби, неподалеку от Ливерпуля.

В попытке остановить агрессивного пса соседи стали бросать в него кирпичи и камни. Одна из свидетельниц инцидента, 22-летняя медсестра Элли Вудс, бросилась на помощь, но в итоге получила укусы бедра, руки и живота.

Пострадавшая девочка перенесла две операции из-за ран на икре, бедре, ступнях и руках, и теперь ждет удаления шрамов лазером.

Собаку вскоре после случившегося усыпили. Джонстон, имеющий 17 предыдущих судимостей за 45 правонарушений, признал вину, в том числе за хранение наркотиков, и получил 27 месяцев тюрьмы.

