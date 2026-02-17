Для работодателей введут штрафы за сокрытие сведений о несчастном случае

Госдума приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий ответственность работодателей за сокрытие информации о происшествиях на производстве.

Документ предполагает введение штрафов в размере до 150 тысяч рублей за сокрытие данных о несчастных случаях с работниками.

Законопроект, внесенный в мае 2025 года депутатами «Единой России», призван бороться с сокрытием производственного травматизма. Авторы документа констатируют, что эта проблема остается крайне актуальной. Парламентарии пояснили, что работодатели идут на сокрытие информации, рассчитывая избежать уголовной ответственности и проверок надзорных органов. Также в пояснительной записке отмечается, что компании таким образом пытаются минимизировать затраты: на госэкспертизу, мероприятия по безопасности и социальные страховые взносы.

Авторы законопроекта обращают внимание на порочную практику, когда работодателям проще «договориться на месте», чем расследовать несчастный случай. В парламенте предупреждают: даже легкие травмы могут привести к инвалидности, а отсутствие официального расследования оставляет работника без страховых выплат. Кроме того, сокрытие происшествий, по мнению депутатов, создает избыточную нагрузку на суды и надзорные органы.

Законопроектом устанавливаются штрафы за сокрытие, искажение или несвоевременную передачу полной информации о несчастном случае в территориальный орган Роструда. Для физических лиц размер взыскания составит от 1 до 3 тысяч рублей. Должностные лица и индивидуальные предприниматели заплатят от 20 до 30 тысяч рублей. Наиболее существенный штраф предусмотрен для юридических лиц — от 130 до 150 тысяч рублей.

Ранее россиян предупредили о серьезных штрафах за нарушение системы отпусков.