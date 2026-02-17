Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Для работодателей введут штрафы за сокрытие сведений о несчастном случае

ГД приняла законопроект о штрафах за сокрытие происшествий на производстве
Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Госдума приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий ответственность работодателей за сокрытие информации о происшествиях на производстве.

Документ предполагает введение штрафов в размере до 150 тысяч рублей за сокрытие данных о несчастных случаях с работниками.

Законопроект, внесенный в мае 2025 года депутатами «Единой России», призван бороться с сокрытием производственного травматизма. Авторы документа констатируют, что эта проблема остается крайне актуальной. Парламентарии пояснили, что работодатели идут на сокрытие информации, рассчитывая избежать уголовной ответственности и проверок надзорных органов. Также в пояснительной записке отмечается, что компании таким образом пытаются минимизировать затраты: на госэкспертизу, мероприятия по безопасности и социальные страховые взносы.

Авторы законопроекта обращают внимание на порочную практику, когда работодателям проще «договориться на месте», чем расследовать несчастный случай. В парламенте предупреждают: даже легкие травмы могут привести к инвалидности, а отсутствие официального расследования оставляет работника без страховых выплат. Кроме того, сокрытие происшествий, по мнению депутатов, создает избыточную нагрузку на суды и надзорные органы.

Законопроектом устанавливаются штрафы за сокрытие, искажение или несвоевременную передачу полной информации о несчастном случае в территориальный орган Роструда. Для физических лиц размер взыскания составит от 1 до 3 тысяч рублей. Должностные лица и индивидуальные предприниматели заплатят от 20 до 30 тысяч рублей. Наиболее существенный штраф предусмотрен для юридических лиц — от 130 до 150 тысяч рублей.

Ранее россиян предупредили о серьезных штрафах за нарушение системы отпусков.
 
Теперь вы знаете
Сколько блинов можно купить на вашу зарплату. Индекс блина – 2026
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!