Советник по безопасности премьера Британии провел встречу с представителями Трампа

Советник по безопасности Стармера в Женеве переговорил с Уиткоффом и Дрисколлом

Советник по безопасности премьера Великобритании Кира Стармера Джонатан Пауэлл в Женеве провел встречу со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и министром армии США Дэном Дрисколлом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Отмечается, что все трое встретились утром 17 февраля во время завтрака.

Многочисленная делегация Великобритании прибыла в Женеву 16 февраля и остановилась в отеле InterContinental, где проходят трехсторонние переговоры России, США и Украины по урегулированию украинского конфликта. Британскую делегацию возглавляет Пауэлл.

Переговоры по Украине ранее начались. Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.

Предыдущий раунд трехсторонних переговоров состоялся в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби 4 и 5 февраля. Делегацию РФ возглавлял начальник Главного управления Генерального штаба ВС России адмирал Игорь Костюков.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, изменение состава делегации связано с тем, что на встрече в Швейцарии планируется обсудить широкий ряд тем, в том числе территориальный вопрос.

Ранее в России рассказали о шатком положении Украины перед переговорами в Женеве.