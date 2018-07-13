Финалист ЧМ-2018 может перейти в «Зенит»
Полузащитник сборной Хорватии Милан Бадель может перейти в петербургский «Зенит», сообщает «Советский спорт».
По информации портала Tuttomercatoweb, агент хорватского футболиста 14 июля встретится с руководством «Зенита».
Бадель — свободный агент, последним его клубом была «Фиорентина», за которую хавбек выступал с 2014 года.
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Отмечается, что к игроку также проявляют интерес клубы из Англии и Италии.
В минувшем сезоне футболист провел 27 матчей, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.
Сейчас игрок находится в расположении сборной. 15 июля команда Хорватии сыграет в финале чемпионата мира со сборной Франции.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий дня.
Ранее сообщалось. что игрок «Зенита» может вернуться в итальянскую Серию А.