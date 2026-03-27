Сборную Украины ограбили перед важным матчем со Швецией

Сборную Украины по футболу ограбили в Испании перед матчем со Швецией в 1/2 финала раунда плей-офф отбора на чемпионат мира — 2026. Об этом сообщает издание The Sun.

Согласно опубликованной информации, преступление произошло в отеле, когда сборная Украины находилась в городе Бенидорм и готовилась к стыковому матчу. Украинские футболисты были потрясены, когда вернулись после тренировки и обнаружили, что у них пропали ценные вещи общей стоимостью на несколько тысяч евро, а также наличные деньги.

Матч сборных Украины и Швеции состоялся 26 марта и закончился поражением украинских футболистов со счетом 1:3. В составе шведской команды хет-трик оформил Виктор Дьёкереш, а единственный мяч в составе украинской команды забил Матвей Пономаренко. Теперь в финале плей-офф Швеция сыграет с национальной командой Польши. Победитель этого противостояния сыграет на чемпионате мире.

Мировое первенство 2026 года состоится в трех странах — США, Канаде и Мексике. Мундиаль стартует 11 июня и завершится 19 июля.

