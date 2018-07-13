Чемпион мира — 1998 сравнил Дешама с Канте
Чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции Кристиан Карамбе сравнил главного тренера национальной команды Дидье Дешама с полузащитником лондонского «Челси» Н'Голо Канте, передает газета «Известия».
«Дешам в течение шести лет проделывал фантастическую работу. Он наладил дисциплину в команде, они почти не пропускают мячи. Тот же Канте закрывает опорную зону так, как это когда-то делал сам Дешам в сборной наших времен. Помимо этого, ему как наставнику удалось использовать потенциал своих лидеров — в первую очередь Антуана Гризманна», — заявил экс-футболист.
Дешам может стать третьим в истории человеком, который выигрывал мундиаль и в качестве футболиста, и в роли главного тренера. Это удавалось только бразильцу Марио Загалло и немцу Францу Бекенбауэру.
Финал чемпионата мира по футболу в России между Францией и Хорватией состоится 15 июля в Москве.