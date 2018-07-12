Черчесов ответил на вопрос о своем будущем

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о своем дальнейшем будущем, сообщает «Спорт-Экспресс».

«Ничего не хочу говорить о будущем. Чемпионат мира продолжается, и многие задействованы в его организации.

А я, как видите, в Российском футбольном союзе, на работе. К сожалению, пришлось раньше времени возвращаться к офисным рабочим будням. Опережать события сейчас не имеет никакого смысла», — сказал специалист.

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«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию очередного дня мундиаля.

Ранее Черчесов заявил, что его команда одержала моральную победу на домашнем чемпионате мира по футболу.