ФИФА назвала имя арбитра на финальный матч ЧМ-2018 в Москве
Аргентинский арбитр Нестор Питана назначен главным судьей на матч финала чемпионата мира — 2018 между сборными Франции и Хорватии, сообщает ТАСС.
По информации пресс-службы Международной федерации футбола (ФИФА), ассистентами Питаны станут его соотечественники Эрнан Майдана и Хуан Белатти.
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Резервным судьей назначен Бьорн Кейперс, а резервным ассистентом — Эрвин Зейнстра.
Питана также был главным арбитром на матче открытия мирового первенства между сборными России и Саудовской Аравии.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию очередного дня мундиаля.
Ранее сообщалось, что все допинг-пробы на чемпионате мира — 2018 по футболу дали отрицательный результат.