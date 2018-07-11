Экс-игрок ЦСКА и «Спартака»: Франция была более нацелена на результат

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Бывший игрок ЦСКА и «Спартака» Андрей Афанасьев в интервью «Газете.Ru» рассказал, за счет чего Франция смогла победить Бельгию в полуфинале чемпионата мира — 2018.

«Французы были более организованными, более нацелеными на результат. Им дали установку, они хорошо разобрали матч Бельгии с Бразилией», — сказал Афанасьев.

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Экс-футболист отметил, что Франция играла по четкой схеме, футболисты знали, как надо вести игру с бельгийцами.

«Сборная Франции лишила Бельгию быстрых контратак, поэтому бельгийцам было тяжело. Но при этом, если бы они использовали хотя бы один свой шанс, то игра была бы более интересной», — добавил эксперт.

Афанасьев считает, чтобы обе эти сборные были достойны финала.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 28-го дня чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что экс-игрок сборной Бразилии считает Францию фаворитом финала ЧМ-2018.