Экс-игрок ЦСКА и «Спартака»: Франция была более нацелена на результат
Бывший игрок ЦСКА и «Спартака» Андрей Афанасьев в интервью «Газете.Ru» рассказал, за счет чего Франция смогла победить Бельгию в полуфинале чемпионата мира — 2018.
«Французы были более организованными, более нацелеными на результат. Им дали установку, они хорошо разобрали матч Бельгии с Бразилией», — сказал Афанасьев.
Экс-футболист отметил, что Франция играла по четкой схеме, футболисты знали, как надо вести игру с бельгийцами.
«Сборная Франции лишила Бельгию быстрых контратак, поэтому бельгийцам было тяжело. Но при этом, если бы они использовали хотя бы один свой шанс, то игра была бы более интересной», — добавил эксперт.
Афанасьев считает, чтобы обе эти сборные были достойны финала.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 28-го дня чемпионата мира.
Ранее сообщалось, что экс-игрок сборной Бразилии считает Францию фаворитом финала ЧМ-2018.