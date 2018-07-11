Мик Джаггер посетил полуфинал ЧМ-2018 Франция — Бельгия

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Солист группы The Rolling Stones Мик Джаггер посетил матч 1/2 финала чемпионата мира 2018 года между сборными Франции и Бельгии, сообщает ТАСС.

Как отмечается на официальном сайте Международной федерации футбола (ФИФА), полуфинал также посетили президент Франции Эммануэль Макрон, король Бельгии Филипп и королева Бельгии Матильда, глава ФИФА Джанни Инфантино, глава Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин и другие.

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Полуфинальная встреча чемпионата мира 2018 года между сборными Франции и Бельгии, которая прошла 10 июля в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 1:0 в пользу «трехцветных». «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В финале французы сыграют с победителем матча Англия — Хорватия.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в телефонном разговоре поздравил Макрона с выходом сборной его страны в финал мундиаля.