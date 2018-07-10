Франция стала первым финалистом чемпионата мира‍

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Сборная Франции одержала победу над командой Бельгии со счетом 1:0 в полуфинале чемпионата мира — 2018. Об этом сообщает «Советский спорт».

Единственный гол в матче на свой счет записал Самуэль Юмтити, отличившийся на 51-й минуте встречи.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

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В финале французская команда встретится с победителем матча Хорватия — Англия, который состоится 11 июля в 21:00 по московскому времени.

Чемпионат мира — 2018. 1/2 финала

Франция — Бельгия — 1:0

Голы: 1:0 — Умтити, 51

Ранее легендарный португальский тренер Жозе Моуринью объяснил, почему матч Франции и Бельгии должен стать запоминающимся.