Франция стала первым финалистом чемпионата мира
Сборная Франции одержала победу над командой Бельгии со счетом 1:0 в полуфинале чемпионата мира — 2018. Об этом сообщает «Советский спорт».
Единственный гол в матче на свой счет записал Самуэль Юмтити, отличившийся на 51-й минуте встречи.
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Реклама
В финале французская команда встретится с победителем матча Хорватия — Англия, который состоится 11 июля в 21:00 по московскому времени.
Чемпионат мира — 2018. 1/2 финала
Франция — Бельгия — 1:0
Голы: 1:0 — Умтити, 51
Ранее легендарный португальский тренер Жозе Моуринью объяснил, почему матч Франции и Бельгии должен стать запоминающимся.