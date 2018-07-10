Макрон и король Филипп обменялись рукопожатиями до начала матча Франция — Бельгия
Президент Франции Эмманюэль Макрон и король бельгийцев Филипп обменялись рукопожатиями и побеседовали перед началом полуфинального матча чемпионата мира. Об этом сообщает ТАСС.
На данный момент сборная Франции лидирует со счетом 1:0 в матче с командой Бельгии.
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«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Также «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 27-го дня чемпионата мира.
Ранее сообщалось, что Макрон прибыл в Санкт-Петербург для того, чтобы поддержать национальную сборную по футболу в полуфинале чемпионата мира — 2018.