Макрон и король Филипп обменялись рукопожатиями до начала матча Франция — Бельгия

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Президент Франции Эмманюэль Макрон и король бельгийцев Филипп обменялись рукопожатиями и побеседовали перед началом полуфинального матча чемпионата мира. Об этом сообщает ТАСС.

На данный момент сборная Франции лидирует со счетом 1:0 в матче с командой Бельгии.

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«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Также «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 27-го дня чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что Макрон прибыл в Санкт-Петербург для того, чтобы поддержать национальную сборную по футболу в полуфинале чемпионата мира — 2018.