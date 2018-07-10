Эксперт: сборная Франции созрела для победы на чемпионате мира

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Экс-тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» оценил шансы полуфиналистов чемпионата мира — 2018 на победу в турнире.

«Конкретного фаворита среди четырех полуфиналистов нет. Любая команда имеет большие шансы завоевать трофей.

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Например, в паре Хорватия — Англия имеются сильные игроки. Поэтому говорить о том, что победитель сегодняшней встречи станет чемпионом, преждевременно.

Но стоит признать, что более созревшей для победы в чемпионате является сборная Франции», — сказал Гладилин.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 27-го дня чемпионата мира.

Ранее бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин в интервью «Газете.Ru» поделился ожиданиями от предстоящего матча полуфинала чемпионата мира — 2018 между сборными Бельгии и Франции.