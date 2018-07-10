Капелло назвал финалистов чемпионата мира
Бывший главный главный тренер сборной России Фабио Капелло считает, что в финале чемпионата мира — 2018 встретятся сборные Англии и Франции, передает ТАСС.
«Думаю, в финале сыграют сборная Франции и команда Англии, которая будет фаворитом в этой паре», — приводит слова экс-наставника России портал Football Italia.
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Матч полуфинала турнира между сборными Франции и Бельгии пройдет 10 июля в Санкт-Петербурге и начнется в 21.00 по московскому времени.
Команды Хорватии и Англии встретятся 11 июля в Москве. Игра начнется в 21.00.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 27-го дня чемпионата мира.
Ранее сообщалось, что 10 тысяч англичан планируют посетить игру сборной в полуфинале ЧМ-2018.