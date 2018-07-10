Черчесов рассказал, за кого будет болеть в оставшихся матчах ЧМ-2018

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, за кого будет болеть в оставшихся матчах чемпионата мира по футболу, передает «Советский спорт».

«Дальше турнир смотреть не буду. Буду поддерживать бельгийцев. Их тренер Роберто Мартинес мне симпатичен, мы с ним знакомы. Когда я приезжал в Брюгге, он мне жаловался, что у него проблемы с составом. А я на него смотрел и думал: «Мне бы твои проблемы», — сказал Черчесов в эфире «Первого канала».

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Россия уступила Хорватии в четвертьфинале мундиаля в серии послематчевых пенальти.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 27-го дня чемпионата мира.

Ранее защитник сборной России оценил вклад Черчесова в успех команды.