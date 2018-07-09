Украинская федерация объяснила ФИФА лозунг «Слава Украине»

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Федерация футбола Украины (ФФУ) обратилась в Международную федерацию футбола (ФИФА) с объяснением лозунга «Слава Украине», который был произнесен защитником сборной Хорватии Домагоем Видой после победы над командой России в четвертьфинале чемпионата мира 2018 года, сообщает «Советский спорт».

Как заявили в федерации, бывший футболист киевского «Динамо» имеет право выразить благодарность и уважение стране. Также в ФФУ приравняли скандирование к лозунгам «Слава Хорватии» или «Слава Франции», отметив таким образом отсутствие негативного содержания в словах Виды.

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«Исходя из этого, Федерация футбола Украины и ее президент Андрей Павелко посчитали необходимым поддержать Виду и оперативно направили обращение в ФИФА с соответствующим объяснением лозунга «Слава Украине», а также в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой поддержать позицию ФФУ в ФИФА», — сказано в заявлении, опубликованном на официальном сайте организации.

ФФУ поблагодарила защитника за публичное проявление уважения к Украине и поздравила сборную Хорватии с выходом в полуфинал чемпионата мира 2018 года.

После четвертьфинального матча чемпионата мира 2018 года между сборными Хорватии и России (3:2) Вида и скаут Огнен Вукоевич записали видеообращение, в котором был лозунг «Слава Украине». Футболист получил за высказывание предупреждение от ФИФА, а специалист был отстранен от работы решением Хорватского футбольного союза.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 26-го дня мирового первенства.

Ранее ФИФА оштрафовала Вукоевича на 15 тысяч швейцарских франков за неспортивное поведение.