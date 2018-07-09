Фанаты киевского «Динамо» поддержали Виду после матча Россия — Хорватия на ЧМ-2018

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Фанаты киевского «Динамо» поддержали защитника сборной Хорватии Домагоя Виду, который выкрикнул лозунг «Слава Украине» после победы над Россией в четвертьфинале чемпионата мира по футболу, сообщает «Советский спорт».

Как сообщает Troublemakers & Ultras Action в своем фейсбуке, болельщики во время товарищеского матча «Динамо» со швейцарским «Люцерном» вывесили на трибуне баннер с надписью «Спасибо, Домагой!» на хорватском языке.

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«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 26-го дня чемпионата мира.

Ранее хорватские СМИ осудили поступок Виды и Огнена Вукоевича.