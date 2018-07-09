Наставник сборной Англии: победа на ЧМ-2018 затмит триумф 1966 года

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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт считает, что победа национальной команды на чемпионате мира — 2018 в России может затмить триумф национальной команды 1966 года, передает «Советский спорт».

«Мы разговаривали и слегка касались команды, которая побеждала в 1966. Мы обсуждали, как они воспринимаются и почитаются», — цитирует тренера Sky Sports.

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Английская сборная лишь однажды выигрывала чемпионат мира. Это произошло под руководством сэра Альфа Рамсея на домашнем мундиале.

В рамках полуфинала чемпионата мира команда сыграет с Хорватией. Матч состоится 11 июля в 21.00 по московскому времени.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 26-го дня чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что хавбек сборной Англии сможет принять участие в полуфинале ЧМ-2018 против Хорватии.