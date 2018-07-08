Дзюба: сборная на ЧМ-2018 доказала, что Россия является футбольной страной

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Нападающий сборной России Артем Дзюба поделился эмоциями от выступления на чемпионате мира 2018 года, сообщает ТАСС.

«Для нас огромная честь и гордость, для всех наших парней, мы всем сердцем играем за нашу страну. Мы доказали всем, что мы футбольная страна. Спасибо вам огромное», — сказал Дзюба на встрече с болельщиками в фан-зоне в Москве.

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Четвертьфинальная встреча чемпионата мира 2018 года между сборными России и Хорватии, которая прошла в Сочи, завершилась в серии послематчевых пенальти победой «шашечных» — 3:2.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий очередного дня мундиаля.

Ранее нападающий сборной России Федор Смолов заявил, что понимает реакцию болельщиков на его промах в серии пенальти в четвертьфинальном матче чемпионата мира 2018 года против команды Хорватии.