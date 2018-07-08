В Госдуме прокомментировали лозунги игрока сборной Хорватии об Украине

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Депутат Государственной думы, член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев прокомментировал ситуацию с лозунгами «Слава Украине» от защитника сборной Хорватии Домагоя Виды и тренера Огнена Вукоевича.

«Я не думаю, что российская сторона будет что-то делать по дисквалификации Виды.

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Мы выше этих мелких интриг. А рассмотреть этот случай — это прямая обязанность Международной федерации футбола (ФИФА)», — цитирует Лебедева Sport24.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий очередного дня мундиаля.

Ранее Вида в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» объяснил провокационную видеозапись, сделанную после победы в четвертьфинале чемпионата мира по футболу над Россией.