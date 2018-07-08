Генсек ФИФА призвала Россию гордиться достижениями страны на ЧМ
Генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Фатма Самура призвала сборную России гордиться своими достижениями на чемпионате мира — 2018. Об этом сообщает ТАСС.
«Сборная России, несмотря на сегодняшнее поражение, должна гордиться своим выступлением. Сборная России — молодец. Мы гордимся твоими достижениями», — написала Самура в своем твиттере.
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«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий очередного дня мундиаля.
Ранее сборная России обратилась к болельщика после вылета с домашнего чемпионата мира — 2018.