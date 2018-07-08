Игнашевич рассказал о планах после завершения карьеры

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Защитник московского ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич рассказал о планах после завершения профессиональной карьеры, сообщает «Советский спорт».

«У меня сейчас чувство радости и чувство успокоения. Заканчиваю на хорошей ноте, играю на чемпионате мира, играю в отличной команде, с отличным тренером, с настоящим тренером. Здесь не было недовольных ни в раздевалке, ни на поле.

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В декабре получаю тренерскую лицензию. Есть желание стать тренером. Хорошим тренером», — цитирует Игнашевича пресс-служба Российского футбольного союза.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий очередного дня мундиаля.

Ранее Игнашевич завершил профессиональную карьеру.