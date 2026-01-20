В Одессе ночью ударили по энергетическому объекту

Ночью в Одессе была зафиксирована атака на один из энергетических объектов города. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале.

В результате прилета объект был поврежден, уточнил он.

До этого украинское издание «Страна.ua» сообщило о том, что в Одессе после ночных взрывов произошло частичное отключение света, воды и отопления.

Уточняется, что в ночь на 20 января в регионе была объявлена воздушная тревога.

По данным государственных органов Украины, энергосистема страны сейчас функционирует почти исключительно благодаря АЭС, которые обеспечивают более 70% ее мощности. Ситуация с электроснабжением в текущий момент обстоит лучше на западе страны, в то время как наиболее значительные проблемы фиксируются в Днепропетровске, Киеве, Запорожье, Харькове и Одессе.

16 января глава минэнерго Украины Денис Шмыгаль сообщил о введении режима чрезвычайной ситуации в стране. Он заявил, что на Украине не осталось ни одной неповрежденной электростанции, а проблемы с отоплением наблюдаются даже в правительственных зданиях — по словам министра, в своем кабинете он сидит в куртке. Шмыгаль уточнил, что запасов топлива — бензина и дизеля — стране хватит всего на 20 дней.

