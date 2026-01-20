Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Армия

В Одессе ночью ударили по энергетическому объекту

Глава Одесской ОВА Кипер: зафиксирована атака на энергетический объект города
IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

Ночью в Одессе была зафиксирована атака на один из энергетических объектов города. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале.

В результате прилета объект был поврежден, уточнил он.

До этого украинское издание «Страна.ua» сообщило о том, что в Одессе после ночных взрывов произошло частичное отключение света, воды и отопления.

Уточняется, что в ночь на 20 января в регионе была объявлена воздушная тревога.

По данным государственных органов Украины, энергосистема страны сейчас функционирует почти исключительно благодаря АЭС, которые обеспечивают более 70% ее мощности. Ситуация с электроснабжением в текущий момент обстоит лучше на западе страны, в то время как наиболее значительные проблемы фиксируются в Днепропетровске, Киеве, Запорожье, Харькове и Одессе.

16 января глава минэнерго Украины Денис Шмыгаль сообщил о введении режима чрезвычайной ситуации в стране. Он заявил, что на Украине не осталось ни одной неповрежденной электростанции, а проблемы с отоплением наблюдаются даже в правительственных зданиях — по словам министра, в своем кабинете он сидит в куртке. Шмыгаль уточнил, что запасов топлива — бензина и дизеля — стране хватит всего на 20 дней.

Ранее инфраструктурный объект в Одесской области получил повреждения.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27662443_rnd_6",
    "video_id": "record::c6064f23-a772-4505-886a-1b40ca12c30b"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+