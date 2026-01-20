Размер шрифта
Водитель ульяновской маршрутки избил пассажира, оплатившего проезд мятой купюрой

В Ульяновске водитель маршрутки избил пассажира ногами из-за мятой купюры 
В Ульяновске водитель маршрутного такси избил пассажира ногами из-за мятой купюры. Видео инцидента публикует Telegram-канал «Инсайд Ульяновск».

По словам очевидца, ЧП произошло в 55-й городской маршрутке. Причиной конфликта между водителем и молодым человеком, который, судя по всему, еще учится в школе, стала, предположительно, смятая купюра, которой последний хотел оплатить проезд.

На глазах у других пассажиров водитель маршрутки начал оскорблять юношу, требуя, чтобы он покинул салон. Однако пассажир отказался выходить, тогда водитель силой вытолкнул его на улицу. Юноша пытался дать сдачи, но мужчина продолжил наносить ему удары по ногам, а затем вернулся за руль.

Свидетель был возмущен увиденным и попросил правоохранительные органы провести проверку по факту случившегося. В пресс-службе УМВД по региону пока не прокомментировали инцидент. Обратился ли сам пострадавший в полицию, не уточняется.

Ранее в Крыму пассажир автобуса отказался уступать место женщине и ударил водителя.
 
