Газзаев: выступление сборной России на ЧМ-2018 можно назвать успешным

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Бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев назвал успешным выступление национальной команды на чемпионате мира по футболу, передает ТАСС.

«Этот чемпионат мира показал, что у сборной России есть команда, способная на высокие достижения. Мы совершили очень большой прорыв в плане психологии. Мы сейчас на пути к тому, чтобы постоянно играть на равных с самыми сильными командами мира», — заявил Газзаев.

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Россия уступила Хорватии в четвертьфинале мундиаля в серии послематчевых пенальти.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию событий матча Россия — Хорватия.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию главных событий чемпионата мира.

Ранее экс-тренер «Динамо» похвалил сборную России за матч 1/4 финала ЧМ-2018 против Хорватии.