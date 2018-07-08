Дзюба расплакался после поражения от сборной Хорватии на ЧМ-2018

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Нападающий сборной России и санкт-петербургского «Зенита» Артем Дзюба расплакался после поражения от сборной Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира по футболу, сообщает ТАСС.

«Прежде всего, я хочу поблагодарить партнеров по команде, я горжусь ими, я люблю их, мы выросли в одну семью. Мы хотели доказать всей стране, что футбол жив. Спасибо огромное всей стране», — сказал Дзюба в эфире «Первого канала», не сдержав слез во время своей речи.

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