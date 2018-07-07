Хорватский игрок ЦСКА уверен в победе национальной команды над Россией

<img src="//img.gazeta.ru/files3/998/11610998/DTWGhtVX0AA38l3-pic905-895x505-35739.jpg">

Хорватский полузащитник московского ЦСКА Кристиян Бистрович поделился прогнозом на матч национальной команды со сборной России в четвертьфинале чемпионата мира — 2018. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Думаю, это будет грандиозный матч. Шансы команд на победу — 50 на 50. Сборная России является хозяйкой турнира, у них отличная поддержка.

Реклама

Это будет очень сложный матч. Не знаю, на какой счет поставить. Возможно, 1:0 в пользу сборной Хорватии. Надеюсь, в этот раз обойдется без серии пенальти. Кто забьет? Ребич», — сказал Бистрович в интервью пресс-службе ЦСКА.

Также футболист уверен, что к матчу с Россией сборная Хорватии подойдет в идеальном физическом состоянии.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий очередного игрового дня мундиаля-2018.

Ранее защитник сборной России по футболу Илья Кутепов рассказал о целях национальной команды на домашнем чемпионате мира — 2018.