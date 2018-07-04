Игрок сборной России включен в число «невоспетых героев» 1/8 финала ЧМ-2018

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Международная федерация футбола (ФИФА) составила список «невоспетых героев» 1/8 финала чемпионата мира — 2018, сообщает «Советский спорт».

В список попал защитник сборной России Юрий Жирков. Отмечается, что он вошел в список из-за решения выйти на поле, будучи травмированным.

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Также в списке оказались следующие игроки и члены национальных команд:

Макси Перейра (Уругвай), Аксель Витсель (Бельгия), помощник главного тренера сборной Франции Гай Штефан, ассистент главного тренера сборной Бразилии Клебер Шавьер, менеджер сборной Хорватии Ива Оливари, спортивный психолог сборной Швеции Даниэль Эквалль и член тренерского штаба сборной Англии Аллан Расселл.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 21-го дня ЧМ-2018.

Ранее сообщалось, что Жирков не принимает участие в общей тренировке команды.