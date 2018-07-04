Более 70% россиян смотрели матч Россия — Испания на ЧМ-2018
Более 70% россиян смотрели матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Испании, сообщает «РИА Новости».
По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 68% опрошенных смотрели игру дома или на работе, около 2% — в баре или кафе, 1% — в фан-зоне и на стадионе.
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Национальная команда России обыграла Испанию в серии послематчевых пенальти.
Ранее Илья Кутепов и Марио Фернандес вошли в символическую сборную 1/8 финала ЧМ-2018 по версии СМИ.