Фанаты сборной Англии отмыли оставленную надпись на памятнике Черенкову

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Английские болельщики привели в порядок изуродованный соотечественником памятник легендарному советскому и российскому футболисту Федору Черенкову, сообщает «Советский спорт».

Об этом в своем твиттере сообщила страница Russian ultras.

Перед матчем 1/8 финала чемпионата мира — 2018 болельщик из Великобритании оставил надпись «England» на памятнике Черенкову, расположенному около стадиона «Спартак». Фаната задержала полиция и доставила в участок.

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Позднее британец принес извинения за свой поступок.