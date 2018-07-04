Фанаты сборной Англии отмыли оставленную надпись на памятнике Черенкову
Английские болельщики привели в порядок изуродованный соотечественником памятник легендарному советскому и российскому футболисту Федору Черенкову, сообщает «Советский спорт».
Об этом в своем твиттере сообщила страница Russian ultras.
Перед матчем 1/8 финала чемпионата мира — 2018 болельщик из Великобритании оставил надпись «England» на памятнике Черенкову, расположенному около стадиона «Спартак». Фаната задержала полиция и доставила в участок.
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Позднее британец принес извинения за свой поступок.
Говорят, что англичане отмыли надпись, оставленную соотечественником pic.twitter.com/opXHI82bIS— Russian ultras (@russian_ultras) 3 июля 2018 г.